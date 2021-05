SVERSAMENTI ILLECITI, ARRESTI

GRAZZANISE – Sequestri avvenuti in quella che è la mattinata del 25 maggio 2021, i militari della Stazione Carabinieri di Grazzanise, all’esito di una prolungata e complessa attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo,

Provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, delle targhe e dei documenti di circolazione di un autocarro nella disponibilità di un’impresa edile di Villa Literno dal quale, in data 8 dicembre 2020, erano stati sversati dei rifiuti speciali non pericolosi costituiti da legno, ceramiche e materiale bituminoso, nei pressi dell’incrocio tra la SP147 e la Via del Pino nel Comune di Grazzanise.