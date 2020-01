Sversamenti nel vallone a Cervino e lago di rifiuti a San Felice a Cancello, domani due tavoli in Commissione Terra dei Fuochi

Venerdì 24 gennaio, presso la Sala riunioni del Consiglio regionale della Campania (Centro direzionale isola F8, 6° piano), la III Commissione speciale ‘Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie’ presieduta dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi, si riunirà in due distinti incontri.

Alle ore 9.30 è fissata l’audizione su “Criticità e Stato dei luoghi del Vallone di Durazzano in tenimento di Cervino (CE)”. La riunione segue il sopralluogo sul posto svoltosi dalla Commissione stessa. Alle ore 10.30 la seconda audizione su “Problematica ex ‘Cava Giglio’ ubicata nel Comune di San Felice a Cancello (CE)”. Il sito è di recente finito alla ribalta delle cronache dopo la scoperta di rifiuti sversati per anni nell’invaso d’acqua ed è stato sottoposto a sequestro da parte della Procura della Repubblica. La notizia ha destato comprensibile preoccupazione nella popolazione.