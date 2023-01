Sviluppo del territorio e turismo: a Maddaloni si presenta il progetto finanziato dalla Regione Campania sui Cammini di San Michele

Maddaloni – Si svolgerà sabato 28 gennaio, alle ore 11.00, presso la Sala Iorio della Biblioteca Comunale a Maddaloni, l’evento di presentazione del progetto “I Cammini di San Michele: itinerari turistici del culto micaelico tra riti sacri e leggende pagane”, finanziato dalla Regione Campania con poco meno di 200 mila euro.

“Siamo onorati – dichiara il Presidente di Nuova Dimensione, capofila del progetto – di poter presentare il nostro lavoro anche nella Città di Maddaloni che avrà un ruolo da protagonista nelle attività avendo tra i partner la Pro Loco “San Michele” e la collaborazione del Comune, entrambi sottoscrittori di specifici accordi”.

Il progetto, che vede un partenariato composito e nutrito e la collaborazione di importanti enti territoriali tra Comuni, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Parco del Partenio, vedrà il coinvolgimento di trenta giovani che, guidati da esperti sia del culto micaelico che di sentieristica, tracceranno tre cammini, da Maddaloni a Fisciano, da Conza della Campania a Olevano sul Tusciano, da Pertosa a Caselle in Pittari, da proporre, appunto, come itinerari turistici nel contesto di un turismo esperienziale che va, via via, sempre più affermandosi.

“La mia collaborazione con Nuova Dimensione, insieme alla Collega e amica di sempre Antonella Petrozzino, si è consolidata nel tempo – spiega Maria Carmela Inverno, ideatore e responsabile del progetto – questo, infatti è il terzo anno consecutivo che la Regione Campania ci finanzia un progetto di sviluppo territoriale legato al turismo esperienziale. La novità, per me molto importante, è che questa volta sono riuscita a coinvolgere la mia città attraverso la partecipazione della Pro Loco “San Michele”, di cui mi onoro di essere tra i soci fondatori, e la collaborazione del Comune, sottoscritta dal Sindaco Andrea De Filippo, ma fortemente voluta anche dall’Assessore Caterina Ventrone. Con questo progetto ci prepariamo all’erogazione di finanziamenti del PNRR da parte del Ministero del Turismo e quello della Cultura che hanno dichiarato il 2024 ‘anno del turismo di ritorno’ molto legato al tema dei Cammini”.

Alla presentazione saranno presenti Rosario D’Acunto, docente universitario e presidente nazionale ASSOTES – Associazione degli Operatori del Turismo Esperienziale – Flora Frate, già deputato e i partner ai quali verrà consegnata una targa in ceramica, raffigurante il logo del progetto, realizzata da Clementina Ianniello che, già in altre occasioni ha omaggiato delle sue creazioni artistiche gli ospiti della Città.