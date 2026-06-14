Teatro Cilea. Lello Arena ha presentato la nuova stagione

IL TEATRO CILEA PRESENTA LA STAGIONE 2026/27: UNDICI TITOLI TRA TRADIZIONE COMICA, MUSICA, SPETTACOLO POPOLARE E NUOVI TALENTI. LELLO ARENA: “QUESTO È IL TEATRO DI NAPOLI, FATTO DALLA GENTE PER LA GENTE”

Il Teatro Cilea di Napoli non è solo un palcoscenico: è una casa, un ritrovo, un pezzo di vita della città. Autentico punto di riferimento del panorama teatrale napoletano, il Cilea si prepara alla Stagione 2026/27 con un cartellone che affonda le radici nella linfa più autentica delle espressioni teatrali pop, nella grande tradizione comica partenopea e in quel rapporto viscerale che lega il pubblico di Napoli al suo teatro.

Sotto la direzione artistica di Lello Arena, il teatro vomerese conferma la sua anima più vera: un palco dove la risata è popolare, diretta, graffiante, capace di parlare a tutti. Undici titoli che sono undici feste, undici momenti di aggregazione, dove l’ironia si fa abbraccio collettivo e la comicità diventa racconto di una comunità.

“Il nostro teatro è fatto dalla gente e per la gente – dichiara Lello Arena, Direttore Artistico –. Napoli ha una tradizione comica unica al mondo, fatta di strada, di verità, di sguardi. Al Cilea vogliamo custodire e rinnovare questa eredità, portando sul palco le espressioni più vive del nostro essere napoletani: la comicità popolare, la macchietta, la satira, il divertimento puro. E lo facciamo insieme ai più grandi interpreti della scena italiana, perché il sorriso a Napoli è cosa seria.”

UN CARTELLONE CHE È UNA FESTA: GRANDI NOMI, TANTA RISATA E TANTO CUORE

La stagione 2026/2027 del Cilea si snoda attraverso undici spettacoli che esplorano tutte le sfumature dell’animo umano, ma con una bussola ben precisa: l’ironia graffiante, la malinconia poetica, la satira sociale e l’intrattenimento più puro e popolare. Protagonisti assoluti sono alcuni dei più grandi interpreti della scena comica nazionale, molti dei quali legati a doppio filo a Napoli e alla sua tradizione.

IL PROGRAMMA (in abbonamento):

dal 5 novembre – GIANFELICE IMPARATO in Il medico dei pazzi

dal 19 novembre – GINO RIVIECCIO in Una vacanza coi fiocchi

dal 26 novembre – I RAGAZZI DELLA CILEA ACADEMY – GLI ANCORA NO in Faccio patti in paradiso

dal 3 dicembre – MASSIMILIANO GALLO in Lettera ad Eduardo

dal 10 dicembre – LINA SASTRI in Natale napoletano

dal 17 dicembre – MARIA BOLIGNANO e NUNZIA SCHIANO in Le Pornoprecarie – Quelle di Onlyfals

dal 14 gennaio – MAURIZIO CASAGRANDE in Non dipende da me

dall’11 febbraio – CIRO CERUTI – in Politicamente Costretto

dall’11 marzo – PAOLO CAIAZZO in Quasi quasi ci ritento

dal 15 aprile – CARLO BUCCIROSSO in Qualcosa è andato storto

dal 29 aprile – SERENA AUTIERI – Nuovo spettacolo (Titolo da definire)

FUORI ABBONAMENTO – SPETTACOLO DI NATALE: dal 25 dicembre – BIAGIO IZZO in Finché giudice non ci separi

CUORE PULSANTE DEL TEATRO: LA CILEA ACADEMY E IL FUTURO DELLA COMICITÀ NAPOLETANA

A impreziosire questa stagione è il forte legame con il territorio e con le nuove generazioni. Lello Arena, infatti, non è solo Direttore Artistico della stagione teatrale, ma anche Direttore Artistico della Cilea Academy, un progetto che forma i talenti di domani. Un esempio del lavoro svolto dalla Cilea Academy sarà lo spettacolo “Faccio patti in paradiso” (dal 26 novembre), ponte concreto tra la tradizione comica di ieri e gli attori di domani, perché la risata napoletana non si interrompe mai.

Iscrizioni aperte. Gli interessati potranno inviare la candidatura all’indirizzo email accademia@teatrocilea.it

LA CAMPAGNA ABBONAMENTI PARTE CON UN VANTAGGIO PER TUTTI: