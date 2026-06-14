Il club Limax inaugura la panchina della memoria

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Inaugurata la panchina in memoria di Luigi Ciaramella, Mario Greco e tutte le vittime della strada: il mondo dei veicoli storici e della sicurezza stradale uniti nel ricordo a Volla

Volla (NA), 21-Giugno-2026 In occasione dell’installazione della panchina in memoria di Luigi Ciaramella e Mario Greco, giovani tragicamente scomparsi in incidenti stradali, e dedicata a tutte le vittime della strada, il Presidente del Club Limax (Associazione Veicoli Storici), Biagio Coppola, esprime il proprio profondo cordoglio e la vicinanza alle famiglie, sottolineando l’importanza della memoria e della prevenzione.

“Ringrazio di cuore il signor Biagio Ciaramella per avermi invitato a questo momento di profonda commozione” –dichiara il Presidente Biagio Coppola. – “È un invito che mi onora e al quale rispondo portando la vicinanza mia e di tutto il Club Limax, associazione di veicoli storici che mi pregio di rappresentare. Mi unisco con tutto il cuore al dolore di queste famiglie, ma anche a quello di tutte le famiglie colpite dalla tragica perdita dei propri cari in incidenti stradali; un dramma inaccettabile che purtroppo accomuna troppe case nel nostro Paese.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Volla per aver accolto e patrocinato questo progetto così toccante, dimostrando una grande sensibilità istituzionale verso un tema che ci riguarda tutti. Ci tengo inoltre a ringraziare personalmente il signor Ettore Domenico per il prezioso aiuto nella coordinazione, insieme a tutti gli altri club che parteciperanno e a tutti gli automobilisti e motociclisti di veicoli storici che interverranno in quel giorno per onorare la memoria di Luigi, di Mario e di tutte le vittime. Per me e per la mia associazione sarà un assoluto onore sposare e abbracciare pienamente il progetto del signor Biagio Ciaramella e dei suoi colleghi; saremo profondamente onorati

di partecipare allo stesso modo anche a tutte le future installazioni di queste panchine della memoria”.

Il Presidente Coppola, da sempre in prima linea sul tema della tutela della vita sulla strada, ha poi concluso: “Temi come questo mi vedono coinvolto in prima persona: da anni, infatti, faccio parte di un’associazione per la sicurezza stradale che, affiancata costantemente dagli operatori delle Forze dell’Ordine, organizza convegni nelle scuole per spiegare ai ragazzi il valore della vita e la responsabilità alla guida. La panchina a Volla sarà un simbolo permanente per fermarsi, ricordare e, soprattutto, riflettere”.

Comunicato a firma del Presidente del Club Limax. Biagio Coppola Club Limax – Associazione Veicoli Storici