Swing e bossa nova al Piccolo Teatro Cts

Anche se la ventiduesima stagione teatrale del Piccolo Teatro Cts – Centro Teatro Studio – di Caserta si è conclusa, non finiscono invece i “giovediamoci” musicali: vere e proprie prove generali d’artista da parte dei vari gruppi. Infatti queste prove d’artista, così come per quelle dei “giovediamoci” dei mesi precedenti, continueranno di giovedì e per tutto il mese di aprile. Prove d’artista, alle quali possono assistere solo i soci dell’associazione culturale Centro Teatro Studio, denominata Piccolo Teatro Cts per l’appunto. Per questo giovedì 6 aprile alle ore 21:00, presenzierà il gruppo “Ghidelli, Carlà, Guarino, Mambelli“ con SWING&BOSSLOVERSQUARTET. Note intrecciate da sensibilità stilistiche. I classici dello Swing e della Bossa Nova in una sintesi musicale oscillante tra la prorompente fluidità di due chitarristi/polistrumentisti d’eccellenza quali Adriano Guarino e Ferdinando Ghidelli, accompagnati dalla voce di garbata suadenza della vocalist Cinzia Carlà. Un equilibrato dialogo tra sonorità ritmiche, chitarre e voce naturale .