Taekwondo. 4 nuove cinture nere per l’ASD FIT Renga

Maddaloni- Grande soddisfazione per il Team Di Rocco che sta portando alto il nome di Maddaloni in una disciplina sportiva non molto popolare ma che, visti i risultati, sta facendo ottimi proseliti in città. Proprio ieri si sono avuti i risultati degli esami di cintura e quattro giovani leve di questa società si sono diplomate cintura nera. Gli atleti di cui tre donne sono Rita Stendardo, Mariafilomena Fatone, Giuseppina Streppone e Daniele Pollice. Hanno sostenuto l’esame l’8 luglio a San Giorgio a Cremano e con soddisfazione loro e dell’ASD di cui fanno parte hanno raggiunto il lodevole risultato.

Per loro le più vive Congratulazioni da parte della società sportiva ASD Fit Renga di Maria Renga, del direttore tecnico il M° Veronica Di Rocco e dell’assistente tecnico Raffaele Lerro.