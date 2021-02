Maddaloni. Piccolo tamponamento in centro oggi a Maddaloni.

Il tamponamento è avvenuto in via Montano in prossimità di tante delle scuole del centro. Ci sono stati disagi a causa del traffico creatosi; per fortuna pochi danni e nessun ferito.

La stretta strada a doppio senso in questo orario spesso si intasa per le tante auto che la percorrono per dirigersi agli ingressi delle 5 scuole circostanti.