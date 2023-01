Tania Valentino pubblica un testo sulla politica estera del fascismo

È reperibile da oggi in versione eBook (editrice 33) il libro “I primi orientamenti di politica estera del fascismo”, introdotto da Pietro Boccia. Si tratta di un’accurata indagine sugli approcci preliminari della politica italiana agli albori del fascismo. Il libro, non solo scandaglia storicamente gli orientamenti dell’iniziale politica estera del movimento fascista, ma ne analizza anche la nascita e l’avvento al potere con la marcia su Roma. Nell’introdurre il lavoro, per ampliare il panorama storico, l’autrice ha cercato di esplorare le radici economiche, politiche, filosofiche e culturali che hanno facilitato la nascita e l’affermazione del fascismo. In realtà, bisogna considerare che il risultato più politicamente sconvolgente, alla fine della Prima guerra mondiale, risiede nel fatto che le diverse forme di imperialismo (Russo, Tedesco, Austro-Ungarico e Ottomano) vengono smantellate, e, poi, i Trattati di Pace presentano per certi versi alcune approssimazioni. Infatti, il Trattato di Versailles (7 maggio 1919) impone alla Germania forti misure punitive a livello territoriale, militare ed economico; i l Trattato di Saint Germain-en-Laye (10 settembre 1919), pur smantellando l’impero austro-ungarico, delude, a sua volta, l’Italia, perché rispetto al Patto di Londra (26 aprile 2015) non concede la Dalmazia. Il movimento fascista (“Fasci italiani di combattimento”), fondato a Milano il 23 marzo 1919, viene, così, sicuramente favorito dal disordine e dallo smarrimento in cui si trova l’Italia nel dopoguerra. I primi orientamenti di politica estera del fascismo si fanno risalire al clima delle tensioni e della mobilitazione sul tema “vittoria mutilata”, che, dopo la Prima guerra mondiale, hanno immediate implicazioni nazionalistiche e imperialistiche. Tuttavia, il dato più indicativo nell’atteggiamento sia dei sostenitori del fascismo sia dei semplici simpatizzanti è, a circa un anno da Vittorio Veneto, l’insofferenza e il sentimento di rivolta nei confronti degli alleati, i quali, nei trattati di Pace, hanno assunto, per la maggior parte della popolazione italiana, un’ambigua funzione di arbitri.

Biografia

Tania Valentino è docente di ruolo di lingua e letteratura italiana elatina presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Vairano Patenora Scalo (CE). Laureata in Lettere e Filosofia, ha conseguito varie specializzazioni e Master di secondo livello, corsi di perfezionamento e di formazione di primo e secondo livello. È stata coordinatrice del dipartimento di lettere nonché funzione strumentale PTOF, INVALSI e referente INTERCULTURA presso il medesimo Istituto. Autrice di numerosi articoli di storia pubblicati su riviste scolastiche e scientifiche dedicate alla formazione culturale e professionale dei docenti come Nuova Secondaria/Ricerca, Gruppo Editoriale Studium. Specializzata presso l’Accademia Vivarium Novum di Frascati nell’insegnamento del latino secondo il “metodo Ørberg”.Ha partecipato a numerose manifestazioni storico-letterarie e convegni di rilevanza sociale. Ha seguito corsi di formazione presso l’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli ed è referente di progetti e concorsi di argomento storico e letterario. Ha partecipato come Commissario e Presidente negli esami di Stato. Docente esperta Pon FSE in ambito storico, letterario e scrittura creativa secondo le nuove metodologie didattiche digitali. Possiede cinque abilitazioni all’insegnamento ed ha, tra l’altro, pubblicato: Aggressività e ruolo della scuola, Ripostes, Roma 1996 e Aggressività e mass media, Ripostes, Roma 1997.