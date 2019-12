Tanta gente alla festa del Psi Caserta. Carlo Marino si sbilancia annuncia Raffaele Piazza prossimo Assessore in Giunta

Caserta. Ieri, Lunedi’ 30 Dicembre, in un noto bar, nei pressi di Parco Gabriellla si sono riuniti simpatizzanti, dirigenti e iscritti del Partito Socialista Italiano – Caserta e Provincia.

Sono intervenuti fra gli altri il Segretario Nazionale Enzo Maraio e quello Regionale Michele Tarantino.

Una vera e propria festa durante la quale non sono mancati importanti spunti Politici. Uno su tutti quello del Sindaco di Caserta Carlo Marino anch’egli presente alla serata, che durante il suo intervento ha speso belle parole per Maraio, Gianluca Iannucci e per tutto il partito Socialista al quale ha riconosciuto coerenza e fedelta’all’ amministrazione comunale.

Momenti di soddisfazione nella gremita sala del bar ci sono stati quando il Sindaco ha quasi ufficialmente annunciato che nel prossimo rimpasto di Giunta ci sara’ spazio per Raffaele Piazza, Consigliere Nazionale del partito.

Da segnalare la presenza anche di Espedito Ziello, membro del coordinamento Provinciale, del capogruppo e consigliere comunale del comune di Caserta Gianluca Iannucci, di quello del Comune di Salerno Massimiliano Natella, del giovane Guido Alizieri, eletto alla carica di Consigliere del Forum Giovani con la lista #PrimaCaserta della quale era candidato Presidente.

Hanno partecipato rappresentanti da molti comuni della provincia, Vairano Pietravaerano San Pietro, Roccamonfina, Capua, Castel Volturno, Santa Maria Capua Vetere, Casagiove, S. Nicola la Strada, San Prisco, San Felice a Cancello, Maddaloni, San Marco Evangelista, Marcianise, Teano, Cellole, Sessa Aurunca, Cesa, Orta di Atella.

La serata si e’ conclusa alle 20 Circa con un brindisi augurale di buon 2020 e naturalmente l’ immancabile panettone.