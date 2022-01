Tanta la rabbia dei cittadini del quartiere di via Feudo ancora sommersi da rifiuti

Maddaloni. I cittadini della periferia est di Maddaloni continuano a denunciare la situazione di degrado in cui si trova da oltre dieci giorni il loro quartiere. I cumuli crescono unitamente alla puzza che si diffonde nell’aria e con essa monta la rabbia. Questi cittadini, che si sentono abbandonati dalle istituzioni e completamente dimenticati, ancora una volta usano i social per lanciare il loro messaggio di forte delusione :

“Nel mese di aprile 2018, ricordo che il Sindaco di Maddaloni, ha incontrato noi cittadini delle case popolari di via Massa e via De Carlucci. Onesti lavoratori con dignità da vendere! Durante l’incontro, affermò che sarebbe stato al nostro fianco facendo ricorso a qualsiasi modo pur di rendere vivibile e decoroso la nostra periferia… a distanza di circa 4 anni posso solo affermare che aveva imparato bene la poesia! Oltre all’indifferenza ora ci fa vivere nei rifiuti…. Beh, che dire… Non credo, Sindaco, tu possa tornare da noi nel 2023! Come recita un saggio: “Na vota sola me faje fesso!”

Amministrare una città è un compito serio ed importante! Non è per Voi!”