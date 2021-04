Tante le cadute per basolato sconnesso. I residenti provano a rimediare con soluzioni fai da te.

Maddaloni. L’ arte di arrangiarsi di noi meridionali riesce a tamponare le emergenze, per fortuna, ma non basta.

Il basolato sconnesso del centro storico di Maddaloni va risistemato , e con urgenza. Più volte ne abbiamo parlato perché tanti sono i punti in cui ormai è sprofondato, rotto, non più allineato. e questo lo rende pericoloso soprattutto nei passaggi a piedi. Le persone cadono e spesso si fanno anche male seriamente. Le strade che vi segnaliamo, inoltre, son percorse da tanti anziani residenti e da bambini che sono ritornati sui banchi da poco. Oggi la pioggia ha fatto il resto e un’altra vecchina è inciampata in via Ponte Carolino, nel primo tratto poco dopo il cosiddetto Trivio.

E così, i residenti che attendono da mesi, hanno rimediato in modo artigianale con assi di legno per coprire il dislivello e riempire i vuoti insidiosi, come si vede dalle foto.

Situazione analoga, a pochi metri, in via Santa Margherita, dove all’altezza dell’incrocio con via Regina Margherita, un altro tratto di basolato è sprofondato da mesi, proprio al centro della carreggiata, causando anche lì danni e cadute.