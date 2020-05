Tappezza la città con le foto dell’amante nudo: guarda la foto all’interno

Probabilmente per rabbia, causa un litigio tra amanti ma stavolta sembra che a lei proprio non sia sceso giù. E lei non ci ha pensato su due volte: ha stampato le foto del compagno nudo e le ha sparse ovunque. Macerata Campania e Portico di Caserta sono piene di foto di G.G. noto parrucchiere della zona. Una modalità decisamente singolare per vendicarsi probabilmente di promesse mancate o di altri tradimenti. Chissà? In città vige il silenzio, ma da ieri le mura sono ancora tappezzate di questo nudo contemporaneo. Una situazione a dir poco imbarazzante.