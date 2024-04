TAR RESPINGE DOMANDA CAUTELARE

Nell’udienza tenutasi ieri, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso un’ordinanza decisiva riguardo alla controversia relativa alla gestione del servizio di mensa scolastica. La richiesta cautelare avanzata dalla ditta responsabile della mensa è stata respinta, confermando così la prevalenza della salvaguardia della salute dei bambini su qualsiasi altra considerazione.

L’ordinanza del TAR sottolinea l’importanza fondamentale di garantire un ambiente sicuro e salutare all’interno delle scuole, specialmente quando si tratta della preparazione e della distribuzione dei pasti ai nostri giovani studenti. Questa decisione giuridica pone la salute e il benessere dei bambini al centro delle priorità, mettendo in secondo piano qualsiasi altra considerazione.

Di conseguenza, si aprono ora le condizioni giuridiche per procedere con urgenza all’affidamento del servizio ad un’altra ditta fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso. Questo passo è essenziale per garantire che i bambini continuino a ricevere pasti sicuri e adeguati, senza interruzioni o compromessi sulla qualità.

Mentre l’iter legale continua, è fondamentale rimanere aggiornati sugli sviluppi futuri riguardanti questa questione. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su come sarà gestito il servizio di mensa scolastica nei prossimi mesi e quali misure saranno adottate per assicurare il benessere dei nostri studenti.