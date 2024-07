TAR sospende Ztl in zona Vaccheria a San Leucio

Caserta.

In seguito delle rimostranze presentate, in questi giorni, dalla birreria “Malto Reale” in merito al disagio in termini economici sofferti a causa dell’attivazione della zona Ztl in località Vaccheria, a San Leucio, quartiere di Caserta, il Tar Campania a cui ha fatto ricorso la società Terra Felix titolare del locale ha deciso in merito alla sospensione della zona a traffico limitato.

L’istanza è stata presentata, alla settima sezione, dagli avvocati Luigi e Antonio Ricciardelli che hanno richiesto l’annullamento delle ordinanze numero 214 e 312 con cui si emanava l’introduzione della zona ztl.

Ieri mattina il presidente della settima sezione, Michelangelo Maria Liguori, ha precisato nel dispositivo che la sospensione della Ztl alla Vaccheria e a San Leucio avrà valore «fino a che il

Comune di Caserta non prenda ulteriori provvedimenti, idonei a contemperare le esigenze pubbliche con l’esercizio dell’attività imprenditoriale della ricorrente».