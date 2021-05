TAVOLO DI COORDINAMENTO SU AMBIENTE, RIFIUTI E SOSTENIBILITÀ URBANA

S. Maria Capua Vetere – Le associazioni e i gruppi politici guidati da Raffaele Aveta continuano la loro attività di programmazione in vista delle prossime elezioni amministrative. Nella giornata odierna si è insediato il team di lavoro su ambiente, sviluppo e sostenibilità urbana che, tra i temi caldi, avrà quello di occuparsi della gestione dei rifiuti. Un gruppo composto da noti tecnici sammaritani, aperto al contributo di tutti i professionisti che intendono collaborare. A coordinare il tavolo di lavoro gli Ingegneri Francesco Girardi, Attilio Rispoli e Umberto Mercurio. Francesco Girardi è attualmente l’Amministratore Unico dell’ASA Tivoli S.p.A, un’azienda in-house del Comune di Tivoli che negli anni ha raggiunto traguardi importanti e ambiziosi in termini di gestione e raccolta dei rifiuti. Attilio Rispoli e Umberto Mercurio, attivisti del Movimento 5 Stelle sammaritano, sono ingegneri del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA) di Capua e sono impegnati da anni in progetti nazionali e internazionali improntati all’innovazione, allo sviluppo tecnologico ed ecosostenibile. Il loro compito sarà quello di portare all’attenzione della cittadinanza innovativi modelli di sviluppo urbano e gestione ambientale. “Supportano il nostro progetto numerosi valenti professionisti- ha dichiarato Raffaele Aveta – per mettere finalmente le competenze al centro dell’amministrazione pubblica. Ringrazio i tecnici del tavolo di coordinamento perché con le loro competenze ed esperienze potranno contribuire a realizzare un cambio di passo nella politica sammaritana. Colgo l’occasione per lanciare un appello ai tanti cittadini e professionisti della città affinché condividano con noi la costruzione del programma di rilancio e di sviluppo della città”.