Incontro all’ASL per l’ospedale. La decisione

Questa mattina, presso la Direzione Generale dell’ASL di Caserta, si è tenuto un tavolo tecnico-istituzionale dedicato al futuro dell’Ospedale di Maddaloni.

All’incontro hanno partecipato il consigliere regionale Vincenzo Santangelo, il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, il presidente del Consiglio comunale Angelo Campolattano, il direttore generale dell’ASL Antonio Limone, il direttore amministrativo Genoveffa Vitale, il direttore sanitario Domenico Perri, il direttore sanitario dell’Ospedale di Maddaloni Elisabetta Manzi, il RUP dell’ASL Ciro Ferrandes e il dirigente tecnico Vincenzo Magnetta.

Il confronto si è svolto in un clima di cordiale e proficua collaborazione e ha chiarito in modo definitivo che non è prevista alcuna riduzione delle funzioni dell’ospedale, contrariamente a quanto ipotizzato nei mesi scorsi.

La Direzione Generale ha comunicato che entro 60 giorni saranno ultimati i lavori strutturali del blocco centrale del presidio ospedaliero, che ospita reparti strategici quali Radiologia, Pronto Soccorso, Chirurgia e Terapia Intensiva, cuore pulsante della struttura sanitaria. La piena funzionalizzazione dei reparti avverrà gradualmente dal mese di settembre a dicembre 2026.

A seguire, prenderanno avvio gli interventi sui reparti di medicina di elezione destinati ai ricoveri programmati, tra cui Oculistica, Otorinolaringoiatria e Pneumologia.

Il tavolo ha inoltre confermato la centralità dell’Ospedale di Maddaloni nel garantire servizi sanitari a un bacino di utenza superiore alle 100mila persone, che comprende un’ampia area tra il Beneventano, la Valle di Suessola, l’est casertano e la città di Maddaloni. Un ruolo rafforzato dagli ingenti investimenti effettuati negli ultimi anni, a partire dal periodo post-Covid, finalizzati al potenziamento e alla valorizzazione della struttura.

«Si tratta di un risultato importante – ha dichiarato il consigliere regionale Vincenzo Santangelo – che certifica l’impegno profuso in Regione nella passata consiliatura e che ci proietta verso nuovi e ambiziosi obiettivi. Il pericolo di un ridimensionamento è ormai definitivamente superato. Oggi possiamo concentrarci sul miglioramento dell’offerta sanitaria, non solo sotto il profilo strutturale ma anche attraverso il rafforzamento delle risorse professionali. Sarà una battaglia che continuerò a portare avanti con determinazione nei prossimi cinque anni».

«Siamo arrivati a un punto fermo – ha commentato il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo –. L’ospedale che molti temevano di perdere è oggi una realtà solida, che nessuno potrà più mettere in discussione. Il lavoro di squadra ha funzionato e ha prodotto risultati concreti, come riconosciuto recentemente anche dai cittadini. Si apre ora una fase nuova, che ci deve vedere impegnati nella costruzione di una rete territoriale più ampia, capace di andare oltre i confini della nostra città, facendo sistema con i comuni limitrofi e ampliando il raggio d’azione di un modello che ha già dimostrato di portare grandi benefici per occuparci tutti insieme di un’area molto più vasta nei vari livelli istituzionali».