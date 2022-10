Caserta. Si e’ trattata di una vera e propria tragedia , Alessio , 8 anni , , ricoverato al Santobono di Napoli per meningite ha smesso di vivere .

Un paese sconvolto ha appreso la triste notizia direttamente dal Primo Cittadino Giovanni Scoglio ,queste le sue toccanti parole : “Ora è il momento del silenzio. Non ci sono parole per descrivere una tragedia simile. Come amministrazione ci stringiamo al dolore dei familiari, un lutto che ha colpito l’intera cittadinanza di Teano”.