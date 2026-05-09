Teatro Plauto di San Nicola la Strada, Biagio Izzo direttore artistico

SAN NICOLA LA STRADA – Una nuova pagina si apre per il Teatro Plauto. Ad annunciarlo è stato il sindaco di San Nicola la Strada attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, nel quale ha comunicato l’affidamento della gestione della struttura alla società “Ufficio K”, realtà con oltre vent’anni di esperienza nel settore della musica, dell’arte e dello spettacolo.

La decisione arriva al termine di un lungo percorso segnato da contenziosi, dallo stop imposto dalla pandemia e da due successive gare d’appalto. Un iter complesso che, finalmente, ha portato alla riapertura di prospettive importanti per uno dei punti culturali più significativi della città.

Durante la conferenza stampa di presentazione, è stato annunciato anche il nome del direttore artistico: sarà il noto attore e comico napoletano Biagio Izzo a guidare il progetto culturale del Teatro Plauto. L’artista ha illustrato le future attività e le collaborazioni che coinvolgeranno il tessuto associativo locale, con l’obiettivo di trasformare il teatro in un punto di riferimento per la cultura e lo spettacolo sul territorio.

“È una scommessa – ha dichiarato Biagio Izzo – ci ho messo la faccia e sono convinto che sarà un successo”.

Parole che trasmettono entusiasmo e fiducia per un progetto che punta a rilanciare la vita culturale di San Nicola la Strada, offrendo nuove opportunità artistiche e aggregative alla cittadinanza.