Vandali distruggono la panchina punto d’incontro del centro storico

Maddaloni (CE) – Un atto vandalico che non ha giustificazioni e che quasi sicuramente resterà impunito perché sarà difficile rintracciare chi questa notta ha sfasciato la panchina davanti alla chiesa di santa Margherita. Una panchina fortemente voluta dalla comunità e dal quartiere, che nel tempo è diventata punto di incontro di parrocchiani e residenti. Un luogo simbolico per qualche minuto di relax, una chiacchierata informale, un modo di incontrarsi antico in un quartiere ancor più antico, un approdo, una sosta, se vogliamo anche un simbolo romantico un po’ retrò, tanto semplice quanto utile. Un arredo che non aveva grande valore economico ma un forte valore simbolico.

Stamattina l’amara sorpresa. La panchina non esiste più. È solo legna e metallo da discarica. Per un atto vandalico gratuito che ferisce e amareggia.