Teatro Trianon. Bando per il nuovo direttore artistico

Si è tenuta, presso la sala De Sanctis di palazzo Santa Lucia, la conferenza stampa di presentazione dell’Avviso pubblico per la selezione del direttore artistico della Fondazione Trianon Viviani di Napoli.

La manifestazione d’interesse è finalizzata a individuare la figura professionale responsabile della programmazione artistica e culturale del teatro Trianon Viviani con funzioni di promozione della canzone napoletana tradizionale e contemporanea e dell’espressione teatrale locale e nazionale.

Il termine per la presentazione delle candidature è stato prorogato al 16 marzo 2026. L’incarico che avrà validità triennale è aperto a tutte e tutti sulla base dei requisiti generali e specifici previsti dall’avviso e contestualmente alla presentazione di una proposta progettuale che contenga l’indirizzo artistico e una linea di programmazione e di pianificazione di eventi, anche innovativi, per la creazione di un cartellone coerente con le finalità e gli scopi della Fondazione.

Proprio sulla necessità di presentare una proposta dettagliata per i prossimi tre anni, si è voluto soffermare il presidente della Regione Campania, Roberto Fico: «Ci aspettiamo tanti progetti, anche da fuori regione, per far sì che il migliore possa vincere e diventare direttrice o direttore artistico del Teatro Trianon».

Con l’intento di dare massima diffusione all’Avviso e garantire la massima partecipazione, il presidente Fico ha ribadito che «l’impegno della Regione Campania per sostenere e rafforzare la scena culturale della nostra comunità è dare spazio a idee, competenze, professionalità, innovazione e talenti. Non esistono partecipanti che sono già vincitori, vogliamo affidare la direzione artistica tramite una selezione trasparente e meritocratica. La cultura è un asset strategico per la Regione Campania, un settore libero, accessibile, partecipato dove tutti possono essere coinvolti e rappresenta un grande motore economico, sociale e civile del futuro di una società, anche per questo motivo abbiamo deciso di nominare, come promesso in campagna elettorale, un assessore alla Cultura».

«Promuovere procedure aperte e basate sui principi di trasparenza e competenza, come questo avviso pubblico per il Trianon Viviani, è centrale nella nostra visione di politica culturale. La Regione vuole favorire il coinvolgimento di professionalità di alto profilo per garantire una programmazione artistica di qualità, capace di dialogare con le comunità locali, con il mondo della produzione culturale e con il pubblico. Nel ringraziare l’eccellente lavoro svolto dall’attuale direttrice artistica Marisa Laurito, questo avviso rappresenta un’opportunità per consolidare la funzione del teatro come spazio di innovazione culturale e di partecipazione», ha affermato l’assessore Ninni Cutaia.

Le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e la modulistica sono accessibili nell’avviso pubblico e negli allegati pubblicati sul sito della Fondazione Trianon Viviani e sul portale istituzionale della Regione Campania.