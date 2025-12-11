Tecnologia e Archeologia nella chiesa di Santa Maria di Loreto

Sabato 13 dicembre 2025, la comunità di Vairano Patenora si prepara ad accogliere un evento di risonanza nazionale: il convegno “Tecnomata 2025 – Gli strumenti dell’archeologia moderna”. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento R.A.O. – Research Archaeological Organization, non solo porterà esperti di tecnologia applicata ai beni culturali nella regione, ma è anche un forte segnale dell’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere il patrimonio e la cultura.

L’incontro si terrà in una cornice di inestimabile valore storico: l’antica Chiesa di Santa Maria di Loreto, un luogo che da secoli testimonia la ricchezza archeologica e spirituale del territorio.

L’organizzazione di un evento così specifico e tecnologicamente avanzato è stata possibile grazie al deciso supporto e alla visione dell’Amministrazione Comunale di Vairano Patenora.

Il Sindaco, Stanislao Supino, insieme al delegato alla Cultura e agli Eventi, il Professor Luca Ferdinandi, e l’intera amministrazione, hanno lavorato per garantire l’ospitalità e il patrocinio necessari affinché il dibattito sulla tecnologia, la metodologia e la tutela del patrimonio archeologico contemporaneo potesse avvenire in un contesto così significativo.

L’evento avrà inizio alle ore 10:00 con ingresso libero. La mattinata vedrà interventi di alto profilo tecnico e scientifico:

I dottori Adriana Cymerman Abad, Vittorio Lauro e Nicola Lanzaro affronteranno temi cruciali come lo scavo, la fotogrammetria e il restauro digitale.

Momento centrale sarà la conferenza del dottor Alfredo Carannante su “L’archeologo nel nuovo millennio”.

L’evento vede anche la collaborazione del Gruppo Shalim e la partecipazione attiva della Pro Loco di Vairano Patenora.

Il Sindaco Stanislao Supino, il Professor Luca Ferdinandi e l’intera Amministrazione invitano caldamente la cittadinanza e tutti gli appassionati di storia, archeologia e nuove tecnologie a partecipare.