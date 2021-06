Telefonata tra Santillo e Gubitosa, bella notizia confermata: chiude reparto Covid a Caserta

Caserta, 9 giugno 2021. “Ho avuto il piacere di sentire al telefono il Direttore Generale dell’ospedale di Caserta Gaetano Gubitosa, il quale mi ha confermato la bellissima notizia: l’ospedale di Caserta è riuscito ad interrompere i servizi del reparto modulare per pazienti Covid, in virtù della situazione in netto miglioramento. Diversi specialisti, come mi ha spiegato il direttore, potranno finalmente essere impiegati in attività ordinare, ripristinando l’attenzione adeguata verso tutte le altre patologie diverse da coronavirus. Mi preme in tal senso ringraziare tutti gli operatori sanitari della struttura ospedaliera per lo straordinario lavoro fatto in quest’ultimo anno. L’auspicio è che con i vaccini non si abbia più bisogno di un reparto Covid nemmeno il prossimo inverno. Questo, se tutto andrà bene, avverrà anche grazie al senso di responsabilità dei casertani che si stanno vaccinando in massa”.