Telese Terme, tragedia/Si lancia dal balcone della clinica

Telese Terme (Bn) – Stamane è avvenuta una immane tragedia, precisamente nella cittadina di Telese Terme, dove un uomo, di anni 82 ricoverato presso la clinica del paese, ossia la Gepos si è tolto la vita lanciandosi da una finestra del secondo piano del predetto istituto di ricovero. Inutili i soccorsi, successivamente giunti insieme ai carabinieri del comando della compagnia di Cerreto Sannita per le indagini del caso. L’uomo non avrebbe lasciato alcun biglietto prima di compiere il gesto estremo sono in corso degli acccertamenti.