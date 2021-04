TEMPERATURE TROPICALI PER IL WEEK END DEL PRIMO MAGGIO

Nei prossimi giorni le regioni meridionali italiane rimarranno ai margini delle perturbazioni atlantiche in transito verso il nord Italia. Un campo di alta pressione subtropicale garantirà infatti condizioni di tempo più stabile, il tutto accompagnato dall’afflusso di calde correnti nordafricane con l’apide del caldo nella giornata del primo maggio, quando le massime si porteranno localmente vicine o sopra i 30°C.

In Campania ci sarà qualche annuvolamento in più è atteso in transito tra la seconda parte di sabato e le prime ore di domenica, responsabile anche di locali piovaschi, specie sui settori centro meridionali della regione.

Su Caserta , ci attende un fine settimana del 1 maggio all’insegna del bel tempo con tempo stabile e soleggiato grazie alla presenza dell’alta pressione. Ci saranno annuvolamenti di tipo medio-alto in transito che a tratti potrebbero offuscare il sole ma senza precipitazioni degne di nota.

Il tutto accompagnato da clima ancora decisamente mite con punte sino a 26/27°C, qualcosina in meno nella giornata di domenica. Bello anche ad inizio della prossima settimana in attesa di un cambio di circolazione entro giovedì prossimo, che vedrà il ritorno di piogge e temperature in diminuzione.