Tenneriello chiede la riqualificazione di via Appia e via Cornato

Maddaloni. Strade buie, manto stradale dissestato, marciapiedi impraticabili o inesistenti: questi i contenuti dell’interrogazione a risposta orale del consigliere di Maddaloni Positiva, Angelo Tenneriello.

Il consigliere, con questa sua interrogazione, dà voce ai tantissimi residenti e alle attività commerciali delle 2 grandi strade calatine, via Appia e via Cornato auspicando interventi risolutivi in tempi brevi. Le strade indicate sono carenti anche di segnaletica, poichè, non di rado sono state teatro di incidenti, e considerando che sono percorse da autoveicoli ma anche da camion, il pericolo aumenta.

Questa del consigliere è un’interrogazione mirata, ma il problema, come è noto, interessa a vari livelli, tutta la città.