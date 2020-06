Non ci sarà un allungamento della stagione per quanto riguarda il tennis. Nonostante i mesi di stop dovuti per il Covid-19, la federazione ha deciso di terminare comunque la stagione con ATP Finals e la finale di coppa Davis. Il presidente del ATP ha ribadito hai tennisti che non ci saranno tornei a dicembre e che cercata di mettere più tornei possibili nel resto della stagione. Non potrà neanche essere spostata la data della Finals in quanto il torneo non può essere spostato.