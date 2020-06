Tensioni al carcere. La posizione del M5S: abbiamo fiducia nella magistratura

Carceri, M5S: grazie a polizia penitenziaria, Salvini uno sciacallo “Grande fiducia nell’operato della magistratura”

Questo il comunicato che arriva da Roma sulle tensioni al carcere di San Tammaro di iei:

“Grande rispetto per il lavoro della Polizia Penitenziaria e piena fiducia nell’operato della magistratura in merito all’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sui presunti maltrattamenti avvenuti il 6 aprile nel carcere della città”. Lo dichiarano i parlamentari del M5S eletti nella provincia di Caserta, Giuseppe Buompane, Nicola Grimaldi, Marianna Iorio, Margherita Del Sesto, Giovanni Russo, Antonio Del Monaco, Agostino Santillo e Fabio Di Micco. “Pur ritenendo doverosa l’operazione dell’autorità giudiziaria – continuano i parlamentari – forse differenti modalità di notifica degli avvisi di garanzia, avrebbero evitato tensioni tra gli appartenenti a differenti forze dell’ordine. Mentre il Parlamento è impegnato a cercare di risolvere l’emergenza economica provocata dal Covid-19 – rilevano i rappresentanti M5S – notiamo che, come sempre, il primo a spettacolarizzare l’accaduto è il senatore Matteo Salvini, il quale, da vero e proprio sciacallo, si preoccupa esclusivamente della propria propaganda, in un inaccettabile clima da campagna elettorale permanente. Agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria, senza pregiudizi ideologici, va tutta la nostra gratitudine e stima per il lavoro – non certo facile – che stanno portando avanti in questo momento particolarmente difficile per il paese”.

Lo stesso del Monaco dichiara per sua parte : “Nel pomeriggio mi sono recato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, per portare la mia piena solidarietà, vicinanza ed ascoltare il personale appartenente alla Polizia Penitenziaria. Ho riscontrato una immensa amarezza e tristezza, da parte di coloro, che tutti i giorni, lavorano senza dire mai no al lavoro stesso. Hanno fatto turni di sevizio estenuanti, durante il periodo del coronavirus, ebbene in cambio invece di pagare loro gli straordinari, sono stati notificati, stamane in modo improprio, 44 avvisi di garanzia. Bisogna sicuramente far luce sul modus operandi,come scrive il procuratore generale dott. Luigi Riello . Io ho scritto al ministro della Giustizia e mi accingo anche a scrivere al comandante generale dei Carabinieri. È sicuramente un comportamento che non ha tenuto conto della privacy e il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei parenti dei detenuti, in attesa di entrare a fare i colloqui e magari qualcuno di loro, in contatto direttamente con l’interno del carcere, visto che spesso, nelle perquisizioni, vengono trovati telefonini e non vengono presi provvedimenti disciplinari. Voglio ricordare, prima a me stesso, che la polizia penitenziaria non è l’ ultima ruota del carro ma una grande realtà che svolge il suo grave compito in silenzio e senza lamentarsi. Io sento di esprimere il mio pieno plauso alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria per il loro quotidiano impegno.”

