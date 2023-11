tenta di rapinare un uomo.. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Martiri di via Fani angolo corso Garibaldi per la segnalazione di una persona armata di coltello.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno colto un uomo che girovagava con un un coccio di bottiglia tra le mani finché non è stato raggiunto e bloccato dagli operatori. In quei frangenti, gli agenti sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che, poco prima, era stata minacciata dall’indagato che voleva rubargli la bici elettrica.

Gli accertamenti di seguito esperiti, hanno permesso agli operatori di rinvenire, nascosto tra le aiuole, un coltello della lunghezza di 12 cm , poco prima utilizzato dall’aggressore.

Il prevenuto, identificato per un 36enne del Ghana, irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata.