TENTA DI STRANGOLARE LA MOGLIE CHE SI E’ RIFIUTATA DI DARGLI I SOLDI PER ACQUISTARE STUPEFACENTE. 35ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI.  

Erano quasi pronti per sedersi a tavola per la cena quando si è scagliato sulla moglie stringendole le mani al collo per strangolarla. La pronta reazione della donna ha evitato il peggio.

E’ accaduto a San Cipriano d’Aversa (Ce), dove un 35enne del posto, a seguito del rifiuto della moglie di consegnargli 50 euro per acquistare lo stupefacente, in presenza del figlio minore, le si è avvicinato stringendole le mani al collo tentando di strangolarla.

La vittima, allo scopo di divincolarsi dalla morsa ha afferrato una forchetta dalla tavola imbandita e ha colpito l’uomo all’altezza dell’orecchio sinistro così costringendolo a mollare la presa.

Riuscita a scappare, si è rifugiata a casa della cognata, che abita nello stesso edificio, avvisando i carabinieri.

Quando sono giunti sul posto i militari dell’Arma hanno notato e fermato l’uomo all’esterno dell’abitazione mentre si stava allontanando.

L’aggressore, nei cui confronti già pende un procedimento penale per un analogo episodio verificatosi nel maggio scorso è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE).