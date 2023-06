Tenta il suicidio per una delusione d’amore. Salvato dalla Polizia. Video e foto

Cervino – Esserci sempre, il motto della Polizia di Stato. E per fortuna c’erano anche oggi, tra le colline tra Cervino e Durazzano e hanno salvato la vita di Massimo S. il 49enne di san Felice a Cancello che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la valle di Suessola fino al suo ritrovamento.

Ecco come sono andate le cose. Intorno alle ore 15.00 di oggi, al Commissariato di Polizia di Maddaloni è stata denunciata la scomparsa di Massimo, volontario della Protezione Civile molto conosciuto nei comuni della valle di Suessola. I colleghi denunciavano alla Polizia che l’uomo aveva annunciato di voler compiere il gesto estremo e la sua scomparsa chiaramente li aveva allarmati non poco.

Massimo aveva una relazione non molto stabile, a quanto pare, con crisi di coppia frequenti, tanto che già una volta per amore aveva tentato il suicidio. Gli uomini del vicequestore aggiunto dott. Francesco Giaquinto si sono subito messi all’opera attivandosi per le ricerche. Grazie alla loro abilità e ai mezzi a loro disposizione hanno localizzato, nel primo pomeriggio, la posizione dell’auto. Si sono recati sul posto con i vigili del fuoco che sono giunti in collina sia con mezzi su strada che con l’elicottero per le ricerche in quel tratto di collina impervia. Anche le unità cinofile erano state attivate ma non sono state necessarie. L’uomo è stato ritrovato, esanime ma vivo, dai poliziotti che, coordinati dall’ispettore Tagliafierro, hanno pattugliato la zona palmo a palmo. Vicino a Massimo, che aveva escoriazioni ai polsi, anche diversi blister di farmaci.

L’uomo, evidentemente in preda alla disperazione, stava tentando di togliersi la vita senza lasciare nulla di intentato.

Una volta messo in salvo dalla Polizia, dai vigili del Fuoco e anche da tanti volontari della Protezione Civile e dalla Polizia Municipale che si erano recati sul luogo per collaborare alle ricerche, è stato trasportato con l’elicottero in un’ambulanza poco distante ed ora si trova ricoverato in ospedale.Sul posto è accorso anche il sindaco Pirozzi di S. Maria a Vico, cittadina in cui l’uomo opera come volontario.

Massimo è vivo ed è salvo grazie al tempestivo intervento in primis della Polizia e di tutti quanti hanno contribuito affinché le ricerche si attivassero subito nella giusta direzione.