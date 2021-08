Ha tentato il suicidio, una ragazza di anni 27 a Marcianise, la quale ha cercato di impiccarsi, ma non è riuscita nel suo intento in quanto il padre, dopo aver sentito dei rumori sospetti provenire da una parte della propria abitazione e ha trovato la propria figlia che con sciarpa stava cercando di mettere in pratica il gesto estremo.

Dopo aver chiamato l’ambulanza, risulta ricoverata in Ospedale in prognosi riservata.

Seguiranno aggiornamenti