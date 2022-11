Tentativo di furto all’ OVS di Caserta

La Polizia di Stato di Caserta, nella giornata del 7 novembre, ha denunciato quattro giovani donne, di età compresa fra i 19 e 20 anni, responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

Secondo l’accusa, il quartetto avrebbe sottratto prodotti di cosmesi alla nota catena commerciale Oviesse di Caserta, per un valore commerciale di circa 400 euro a seguito di un’ entrata all’ interno del negozio che si trova nella città capoluogo.

Nel merito, personale della Squadra Volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Caserta interveniva presso l’Oviesse di Caserta sito in via G.M. Bosco, dove le donne venivano fermate all’atto del passaggio delle barre antitaccheggio, con la refurtiva occultata all’interno delle loro borse.

In considerazione dell’evento delittuoso, tenuto conto che le autrici sono residenti in altri comuni della provincia di Caserta, veniva proposto nei loro confronti l’avvio del procedimento amministrativo per l’irrogazione della Misura di Prevenzione del Foglio di via Obbligatorio