Tentativo di furto andato male al negozio di fiori di Via San Carlo

Caserta. Una brutta sorpresa per Teresa , la nota fioraia di Via San Carlo . alle prime ora di stamattina , lunedi’ 12 aprile, la donna si è recata presso il proprio negozio sito in Via San Carlo – zona pedonale per iniziare la sua giornata di lavoro.

Nell’ immettere la chiave nella serratura si è subita accorta che qualcosa non andava. Dopo un rapido accertamento si è resa conto che qualcuno , probabilmente nella notte, aveva cercato di introdursi all’ interno dell’ attività.

” Non è la prima volta che qualcuno tenta di entrare – ci ha spiegato Teresa . In passato ci sono anche riusciti anche se portarono via il magro bottino di 100 Euro in moneta che avevo lasciato in cassa“.

Ancora un brutto episodio che fa seguito a quelli del ” piromane” che negli ultimi giorni girà per la citta’ appiccando fuoco in piu’ zone di Caserta.