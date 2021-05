Tentato furto al Famila

Caserta – E’ successo nella mattinata odierna, due uomini georgiani uno di anni 39 mentre, l’altro di anni 37, stamani si sono introdotti al Famila store di viale Carlo III di Caserta cercando di rubare della merce presente sugli scaffali di quello che è il supermercato sito appunto lungo il vialone Carlo III di Caserta.

Questa una breve ricostruzione di quanto accaduto in mattinata appunto: i due uomini, di nazionalità georgiana , a bordo di una autovettura, Mitzubischi si sono introdotti all’interno di quello che è il supermercato con delle borse a vuote ed hanno cercato di riempirle con del materiale per lo più per l’igiene personale (lamette creme, prodtto cosmetici vari) per un valore sembra di oltre 300,00 euro.

Dopo per il tentativo di furto i due però sono stati notati da quella che era la vigilanza la Prestige security la quale a seguito di una ronda che si stava aggirando nei dintorni del supermercato, avevano notato all’interno dei borsoni, un carico eccessivo di materiale che in parte fuoriusciva dagli stessi. Dopo esser stati scoperti sono stati poi intimati e fermati dalla vigilanza presente fuori il supermercato del Famila, ossia ‘La security angel’, la quale ha intimato ai due uomini di aprire le borse al fine di mostrarne il contenuto, nè è nata anche una breve colluttazione, dove i due georgiani sono stati placcati e fermati in stile rugby in quanto avrebbero anche cercato un tentativo di fuga. Durante però è anche stata avvertita la polizia la quale giunta sul luogo del misfatto ha poi ispezionato anche la Mitzubischi dei due uomini rinvenendo altra refurtiva, nonchè materiale rubato.

I due sono stati fermati e tratti in arresto e saranno giudicati con rito direttissimo dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.