Tentato omicidio in pieno centro a Maddaloni .

E’ accaduto in pieno centro a Maddaloni . Ieri , martedi’ 25 aprile, un uomo di nazionalità straniera ha colpito con un coltello per ben tre volte un’ altro uomo di nazionalità italiana. Secondo la prima ricostruzione dei fatti sembra che fra i due sia scoppiata una lite in seguito a vecchi rancori.

La scena si è consumata in Piazza della Pace davanti agli occhi di alcuni ,increduli passanti . Sul posto immediatamente sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Maddaloni i quali hanno fermato e arrestato l’ uomo ,tale karin, che dovrà rispondere alla pesante accusa di tentato omicidio. La vittima invece è stata soccorsa e accompagnata all’ ospedale di Caserta dal fratello Antonio e la mamma Michela.