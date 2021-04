Tentato scippo in Viale Carlo III . Arrestato 40enne

Di Viviana Ricciardi

Caserta- Violenta aggressione a scopo di rapina ai danni di una signora anziana da parte di un uomo in bicicletta che avvicinatosi alla donna,tentava di sottrarle la borsa.Le urla di allarme hanno suscitato attenzione da parte di alcuni operatori della Protezione Civile,che ha sede proprio nei pressi del luogo dell’accaduto.Prontamente vengono avvertite le forze dell’ordine che intervengono nell’immediato in quanto gli agenti della volante della Questura di Caserta erano in transito sul Viale Carlo III per un servizio di controllo sul territorio.L’uomo è stato bloccato e arrestato nell’immediato, stabilito per domani il processo per direttissima presso la procura di Santa Maria Capua Vetere.