Santa Maria Capua Vetere. Questa mattina uno studente universitario 19enne è stato salvato in extremis da un passante dopo aver tentato di suicidarsi con il gas di scarico dell’auto.

I soccorsi del 118, sono arrivati in pochi minuti in via Giotto, il ragazzo subito estratto dalla macchina era già in crisi respiratoria, non sono ancora noti i motivi dell’accaduto.