Teramo/due positivi nella squadra giovanile, non è però a rischio la sfida contro la Casertana

Brutte notizie in casa Teramo, la società pochi minuti fa ,tramite una nota, ha fatto sapere che due calciatori delle giovanili, sono risultati positivi al Covid-19.

Sempre nel comunicato si legge come i tamponi alla prima squadra, sono risultati tutti negativi.

Questo il comunicato del Teramo: La S.S. Teramo Calcio comunica che due calciatori in forza alla squadra giovanile partecipante al Campionato Primavera 3, sono risultati essere positivi al Covid-19 ad un tampone effettuato nella giornata di ieri, in seguito alla sintomatologia emersa da uno dei ragazzi che viveva nello stesso appartamento.

In ossequio alla normativa ed al protocollo e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, è stato disposto l’isolamento fiduciario per tutti i tesserati e lo staff tecnico della squadra Berretti, in attesa dell’effettuazione del tampone di controllo programmato per la giornata di lunedì.

Si comunica, altresì, che la serie di tamponi cui è stata sottoposta la prima squadra nella giornata di ieri, a 48 ore dalla gara di campionato come previsto dal protocollo federale, ha dato nuovamente esito negativo per l’intero Gruppo squadra.

Si precisa, inoltre, che la prima squadra, nelle ultime settimane, non ha avuto alcun tipo di contatto con la rosa Berretti, né tramite allenamenti, né attraverso alcun aggregato.