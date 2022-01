“Terapia di gruppo” sabato 29. Uno show improvvisato con Chiara Becchimanzi

Maddaloni. Continuano le serate di Stand up comedy show al Lithium Bistroit.

L’ospite che salirà sul palco sabato 29/01/2022 sarà Chiara Becchimanzi, che, oltre a essere un’autrice e attrice di successo, è anche una comica particolarmente nota sul piccolo schermo, e con la sua “Terapia di gruppo” offrirà una performance innovativa in cui la stand up comedian romana coinvolgerà direttamente il pubblico e “costruirà” con quest’ultimo uno show improvvisato, dando vita a un esilarante flusso di coscienza che tenterà di decostruire retaggi vetusti, futili stereotipi e incontrollabili paure.

Si avrà l’occasione di assistere ad uno spettacolo catartico, in grado di alleggerire gli spettatori con risa liberatorie e spensierate e farci sentire meno soli in questo periodo particolare in cui ci sono sempre poche occasioni di condividere serate.

Chiara Becchimanzi, recentemente, ha anche pubblicato il suo romanzo d’esordio, “A ciascuna il suo”, oltre al podcast con lo stesso nome che riprende le tematiche del romanzo. Uno spettacolo imperdibile, aperto da Cinzia Candela, con Host Bruno Interlandi.

Per info, prenotazioni e ordinazioni:

339 8477324