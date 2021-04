Teresa Natale e i suoi angeli in rosso: “Vinciamo tutti insieme!”

Continua in maniera incessante il lavoro dei volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato Caserta, guidati dal Presidente Teresa Natale, la quale coordina tutte le attività che hanno luogo sul territorio.

Le dieci sedi operative forniscono assistenza mensile alle famiglie indigenti, pacchi viveri in supporto ai meno fortunati per fronteggiare quest’ emergenza sanitaria, assistenza ai senza fissa dimora, garantiscono il ritiro e la consegna di farmaci agli anziani e si prodigano inoltre per la spesa ai soggetti positivi al Covid , o a quelli costretti alla quarantena.

Queste attività ordinarie di comitato si affiancano ad un ulteriore lavoro svolto nel casertano.

La Croce Rossa è presente dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso la Brigata Garibaldi, per la campagna vaccinale, fornendo un adeguato supporto all’ ASL.

E’ in Prefettura dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per la misurazione della temperatura e per garantire il corretto distanziamento degli utenti.

Fornisce, ancora, ausilio per l’effettuazione dei tamponi sia alla Scuola Specialisti dell’AM che alla Caserma dei Vigili del Fuoco.

Ma è onnipresente anche fuori dalla città di Caserta. Teresa Natale coordina altre attività: ad Aversa per i vaccini, a Mondragone e a Capua per quanto concerne i tamponi.

Angeli in rosso che hanno scelto di stare accanto alla popolazione anche in questo particolare periodo di pandemia. Tanti volontari che tutti insieme, come piccoli grandi eroi, lottano fianco a fianco con i meno fortunati, regalando loro sorrisi e speranza in un momento buio per tutti.