Tergicristalli, occhio all’usura: ecco quando bisogna sostituirli

A volte si tende a sottovalutare l’importanza dei tergicristalli, che sono dei componenti per le auto che, al contrario, hanno una loro importanza ben specifica. Diamo per scontata la presenza degli stessi in una vettura, ma bisogna tener conto anche del fatto che si tratta di accessori soggetti, come tutti gli altri, ad usura e subiscono danni con il passare del tempo.

Di conseguenza, prima o poi si renderà necessario provvedere all’acquisto di tergicristalli, provvedendo a sostituire quelli precedenti, che ormai non riuscivano più a garantire lo svolgimento della funzione per cui sono presenti sull’auto.

Nel momento in cui vi è la necessità di comprare dei nuovi tergicristalli per la propria vettura, ci sono diverse piattaforme web che possono fare al caso proprio. Uno dei migliori portali online è sicuramente rappresentato da auto-doc.it negozio online, visto che è in grado di offrire una gamma di spazzole tergicristalli davvero molto ampia e variegata. Il tutto, chiaramente, viene proposto a dei prezzi molto interessanti. Non è l’unico vantaggio di scegliere questa piattaforma, dato che ci sono tantissimi altri accessori e ricambi auto che si possono trovare a prezzo decisamente più vantaggioso rispetto ad acquistarli nei vari negozi di ricambi reali.

Quando si devono cambiare i tergicristalli

La risposta non è sempre univoca, dal momento che la velocità con cui tendono a usurarsi i tergicristalli è differente, visto che è legata a svariati fattori. Ad esempio, devono essere presi in considerazione le tipologie di spazzole, il modello di macchina, ma anche la particolare conformazione che caratterizza il parabrezza di quella specifica vettura, nonché la frequenza con cui vengono impiegati.

In media, i tergicristalli dovrebbero essere sostituiti una volta all’anno. Dando un’occhiata approfondita al parabrezza, però, si possono intuire dei segnali che possono aiutare a comprendere più precisamente quale sia il momento in cui provvedere a tale operazione.

Per capire quando le spazzole hanno toccato il punto più alto di usura, bisogna controllare alcuni aspetti. Ad esempio, nel momento in cui gran parte della superficie del parabrezza non viene pulita adeguatamente, significa che la lama non è più in grado di aderire al vetro del parabrezza. In questo caso, serve cambiare i tergicristalli il prima possibile.

Un altro caso è quando sulla superficie del parabrezza ci sono delle piccole aree che non risultano pulite. Ebbene, vuol dire che la gomma delle spazzole ha subito una deformazione in determinati punti, in modo anche impossibile da sistemare. Anche in questa situazione, la cosa migliore da fare è provvedere immediatamente alla sostituzione.

In questi casi bisogna tenere monitorato lo stato delle spazzole

Capita spesso che ci siano delle striature strette sul parabrezza. Nel momento in cui le spazzole vengono attivate, sul parabrezza può succede che rimangano queste striature: in questi casi, si possono pulire molto semplicemente con un panno morbido. Qualora, però, tale problematica dovesse ripresentarsi, allora è meglio cercare di provvedere con una certa urgenza alla sostituzione.

In ogni caso, è importante mettere in evidenza come, durante il tagliando auto che si deve svolgere con una determinata frequenza, sarà compito dello stesso meccanico verificare, tra le altre cose, anche lo stato in cui si trovano le spazzole dei tergicristalli.

Può capitare anche il caso in cui la spazzola dei tergicristalli salti molto di frequente e provochi anche un rumore particolarmente fastidioso. Prima di effettuare la sostituzione, però, si consiglia sempre di verificare che il parabrezza non sia troppo sporco. Stesso discorso per verificare che le spazzole, nel caso in cui facciano un forte rumore, ma siano state cambiate da poco, siano state oggetto di un montaggio corretto. Utilizzare poco frequentemente i tergicristalli, ad ogni modo, può non essere sufficiente per aumentarne la durata.