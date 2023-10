Termina il campionato coppa Italia Karting di Zona della Campania :Samuele Giannini campione”

Di Rosaria Karol

si conclude anche quest’anno il campionato “Coppa Italia Karting di Zona” per la Zona 5, la Campania. ultima gara nella quale i piloti con il maggior numero di punti accumulati nelle diverse gare hanno gareggiato al fine di ottenere il titolo di “campione regionale 2023” è stata presso il circuito di Morcone quest’ultimo weekend. per la categoria MiniGr3 è Samuele Giannini in cima alla classifica, campione regionale 2021, che rinnova il titolo anche quest’anno, esultando al traguardo in seguito alle magnifiche manche di domenica, entrambe concluse in prima posizione. come di consuetidine i primi due in classifica prenderenno parte al campionato italiano a squadre regionali, nel quale, dunque, Samuele, come campione regionale 2023, parteciperà accompagnato da Giuseppe Annunziata, pilota che ha dimostrato grandi capacità durante le gare di campionato che gli hanno permesso di ottenere il numero di punti necessari per conquistare la seconda posizione. la competizione a squadre avrà luogo presso il Circuito di Battipaglia dal 27 al 29 ottobre, nel quale Samuele Giannini e Giuseppe Annunziata si impegneranno al massimo per rappresentare la Campania nella loro categoria