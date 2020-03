Terra dei Fuochi, carabinieri sequestrano impianto fertilizzanti ad Acerra

ACERRA – “Ci tengo a portare il mio plauso a tutti quegli operatori delle forze dell’ordine che anche in questo momento delicato per il Paese, portano avanti con coraggio e dedizione il loro lavoro. In particolare ai Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale per mantenere alta l’attenzione sulla Terra dei Fuochi e nella lotta ai crimini ambientali”.

Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha commentato la notizia dei controlli a tappeto presso i principali impianti di trattamento di rifiuti in provincia di Napoli. Nel dettaglio, gli uomini del NOE di Napoli sono intervenuti ad Acerra, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di un impianto produzione, confezionamento e stoccaggio di fertilizzanti organici e composti azotati.

La misura cautelare è scaturita a seguito d’indagini tese a reprimere fenomeni di illeciti di natura ambientale da parte di imprese operanti nei Comuni rientranti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Nel corso dell’attività ispettiva, condotta in collaborazione con personale tecnico dell’ARPA Campania, i militari del NOE di Napoli hanno accertato che la ditta in questione esercitava l’attività senza essere in possesso della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 1.000.000 di Euro.