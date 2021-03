Terra dei Fuochi, chiesti i controlli per zona Pip Teverola

TEVEROLA – L’Assessore all’Ambiente e alla Polizia Municipale del Comune di Teverola, Alfonso Fattore, ha ufficialmente richiesto alle istituzioni locali e alle forze dell’ordine controlli serrati nell’area Pip della città. L’obiettivo è scovare eventuali aziende insalubri: “All’interno degli insediamenti ci sono industrie classificate insalubri per decreto. La cosa sconcertante è che, nonostante le continue lamentale da parte dei cittadini che pretendono semplicemente il diritto a respirare, l’insediamento si trova a 70 metri in linea d’aria da una scuola materna”, spiega Fattore. “Ho richiesto, dunque, in qualità di Assessore alle Politiche Ambientali, anche alla luce di quanto asserito dal report dell’Istituto Superiore della Sanità, che vengano effettuati i controlli e di verificare la legittimità in relazione ad alcuni atti (ad esempio, la convenzione) depositati presso la casa comunale. Il dovere- aggiunge l’assessore – mi impone ciò, per rispetto del dolore che hanno sopportato quelli che oggi non ci sono più e per quelli che quotidianamente vivono ma lottano per la vita. La mia non è una guerra alle imprese che investono nel territorio, sia chiaro, ma nella comparazione degli interessi quello alla salute, che è prioritario, si antepone a tutti gli altri”.