Terra dei fuochi pattugliamenti e sanzioni

I militari dell’esercito hanno posto in essere dei pattugliamenti ed elevato sanzioni anche nella provincia sia di Napoli che di Caserta.

Sono stati quasi 400 i servizi di pattuglia svolti tra il 4 e il 9 maggio, un po’ in tutta la Campania, ma anche in particolare tra il capoluogo partenopeo ossi Napoli e poi il capoluogo di terra di lavoro ossia Caserta, dai soldati del raggruppamento Campania dell’Esercito Italiano impegnati in quella che è stata denominata l’operazione “Strade Sicure”; si tratta di controlli di “primo e secondo livello”, cioè operati h24 da pattuglie dall’Esercito ovvero da pattuglie miste con il supporto delle polizie locali o dei presidi territoriali dei Carabinieri, che si aggiungono ai settimanali Action Day, secondo la programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia della “Terra dei Fuochi” (con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta).I servizi di pattugliamento hanno portato alla scoperta e al sequestro di un sito di rifiuti abbandonati. Sono state inoltre identificate 641 persone, di cui 2 denunciate e 4 sanzionate; 545 i veicoli controllati, di cui 4 sequestrati, e sono state ritrovate 3 auto rubate abbandonate nei campi. Sono state infine elevate sanzioni per oltre 16mila euro. Ai controlli, in particolare a quelli del 4 e 5 maggio svoltisi nei comuni di Orta di Atella (Caserta) e Caivano (Napoli), hanno preso parte anche i Raven (droni) dell’Esercito.