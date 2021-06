Terremoto in Comune il sindaco rassegna le dimissioni

C. Volturno : A seguito dello svolgimento di quello che è stato l’ ultimo consiglio comunale della città castellana di Castel Volturno un vero e proprio terremoto è avvenuto all’interno del consiglio comunale a Castel Volturno: infatti un risvolto abbastanza imprevisto ebbene il primo cittadino Luigi Umberto Petrella rassegna le dimissioni.

La decisione arriva nel corso dei lavori dell’Assise quando il primo cittadino si è reso conto di non avere la maggioranza.

Ecco quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale brevemente; a seguito della molte diserzioni che si sono registrate e che di fatto hanno impedito a Petrella di avere il numero legale per celebrare i lavori.

Di fronte a questa situazione, il sindaco, Luigi Petrella non ha potuto far altro che rassegnare le dimissioni.

Ora ci saranno venti giorni per capire se ci sono i margini per ricomporre lo strappo, in caso contrario sarà commissariamento.

Il sindaco della città di C. Volturno, ha firmato e protocollato le dimissioni da sindaco.

Queste le sue dichiarazioni “Le condizioni non ci stanno e quindi rassegno le mie dimissioni. Volevo rendere questa notizia al consiglio comunale”. Poche parole con le quali il sindaco di Castel Volturno Luigi Petrella ha annunciato di lasciare la carica di sindaco. A quanto pare i motivi della scelta di Petrella sono legati alla mancanza del numero legale dei consiglieri per lo svolgimento del consiglio comunale, svolto in modalità telematica. Le dimissioni sono state protocollate.