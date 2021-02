Terremoto in Comune si dimette il sindaco di Succivo

Mancavano pochi mesi a quella che è la prossima tornata elettorale nella città di Succivo, in provincia di Caserta, il sindaco della città ha rassegnato le proprie dimissioni, lasciando dunque la guida dell’ ente comunale.

Il sindaco Giovanni Colella a seguito della rassegna e della presentazione delle proprie dimissioni ha rilasciato queste dichiarazioni “La decisione – spiega Colella – maturata con notevole sofferenza, viene assunta in assoluta serenità e nella consapevolezza di aver operato scelte positive nell’interesse della collettività che, spero, produrranno benefici per la Cittadinanza tutta. Prosegue così il sindaco uscente – sin dal primo giorno dell’insediamento la porta dell’amministrazione comunale è sempre rimasta aperta a tutti i cittadini, l’obiettivo della politica dovrebbe essere quello di agire nell’interesse di tutti, non dei singoli, non ho cercato di gestire e/o comandare ma soltanto amministrare. Ho cercato di interpretare il mio ruolo con onestà diligenza , senza tradire gli impegni programmatici”

Il sindaco uscente poi ha chiuso il suo intervento per quel che concerne le dimissioni così “Non è più possibile salvaguardare l’indirizzo unitario dell’ente pubblico, visti i contrasti con l’attuale maggioranza e vista l’impossibilità a mantenere gli impegni di quello che è il programma elettorale. Certo della considerazione della cittadinanza anche sulla mia persona, rassegno le dimissioni dalla carica di sindaco, essendo quest’ultima un atto di coraggio e non di resa avendo constatato che lo spirito con cui sono stato eletto nel 2016 è venuto meno”.