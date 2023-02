Terremoto in Siria e Turchia. Scende in campo la Protezione Civile e il Comune di Caserta

il Gruppo Comunale della Protezione Civile di Caserta in collaborazione con il Comune di Caserta lancia la campagna di raccolta di beni primari per Emergenza Terremoto Turchia e Siria .Per la raccolta dei generi di prima necessità occorrono: pasta, latte a lunga conservazione, caffè, pelati/passata, carni in scatola, tonno in scatola, olio, zucchero, farina, legumi, merendine, biscotti, omogeneizzati, sale, succhi di frutta, acqua, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale, prodotti farmaceutici da banco .I Cittadini che vorranno aderire a questa campagna solidale possono consegnare i beni primari suddetti presso la sede della Protezione Civile ubicata a via San Gennaro Caserta ex Caserma Sacchi. Dalle ore 14:00 alle ore 15:30 oppure potranno inviare un wathsapp al 3383912787 per programmare il ritiro della merce .Inoltre saranno installati presso vari punti vendita della città un carrello della solidarietà per emergenza Terremoto con simbolo ufficiale della campagna solidale