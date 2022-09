Terrore in centro: 2 pittbull scappano dall’auto ed aggrediscono un cagnolino

Maddaloni – Momenti di panico questa mattina intorno alle 10,00 nel centro storico di Maddaloni.

In via Trivio san Giovanni un uomo transitava in auto con i suoi cani a bordo, 2 pittbull. I 2 cani, improvvisamente, sono balzati fuori dal finestrino aggredendo un cagnolino di piccola taglia. Il cagnolino è lì ogni mattina in quanto il suo padrone si ferma in un circolo nella strada per trascorrere qualche ora con gli amici. Il cagnolino è sempre al guinzaglio, docile, neanche vivace lo si potrebbe definire. Sta lì immobile ogni giorno in attesa del padrone.

Non è chiaro cosa abbia scatenato la violenta reazione dei 2 cani. fatto sta che testimoni raccontano che non è stato semplice allontanarli dalla vittima dell’aggressione. Molte persone sono intervenute in soccorso del cagnolino del quale al momento non conosciamo le condizioni e non sapremmo riferire se è sopravvissuto. Un episodio che ha sconvolto non poco e che fa riflettere su comportamenti corretti da adottare anche nel crescere gli animali, alla stregua degli essere umani.